В Финляндии оценили пуск российской ракеты в Балтике

Ансси Мункки, старший преподаватель кафедры военно-морских наук в Университете национальной обороны Финляндии, выразил свои впечатления о серии учений, в ходе которых экипаж корвета "Стойкий" выполнил стрельбу по надводным и воздушным целям с использованием корабельного зенитного ракетного комплекса "Редут". Слова Мункки были приведены в интервью газете Ilta-Sanomat.

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Он оценил это событие как необычное в рамках учений ВМФ России в Балтийском море. Мункки подчеркнул, что подобные учения проводятся не ежегодно, но они не являются чем-то абсолютно уникальным. Обычно такие мероприятия связаны с различными техническими и учебными аспектами, а также другими практическими причинами.

В свою очередь, Юкки Копра, председатель комитета обороны парламента Финляндии, отметил, что учения России имеют потенциал повлиять на безопасность Финляндии, особенно в случае ограничения движения судов во время таких мероприятий. Он выразил беспокойство о возможности затруднения доступа судов в финские порты во время таких учений. Ансси Мункки добавил, что ограничение судоходства в районах учений - это распространенная практика, применяемая по всему миру.

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Ранее было объявлено, что корвет "Резкий" вступил в состав Тихоокеанского флота. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага на корабле прошла во Владивостоке на 33-м причале ТОФ.