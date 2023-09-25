В России испытают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

Первый экспериментальный образец беспилотной бронированной машины, известной как "Зубило", перейдет на этап испытаний весной 2024 года, согласно источнику РИА Новости.

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Как сообщил представитель агентства, "Зубило" было отправлено на предприятие для доработки после его участия в оружейной выставке в Кубинке.

По его словам, ключевым аспектом доработки является усовершенствование электроники данной бронированной платформы, что позволит ей функционировать в режиме автономного управления. Запланировано передать этот беспилотник на испытания Вооруженным Силам России в следующем году, предположительно, весной.

Ранее Айдар Юнусов, заместитель главного конструктора компании "Ремдизель", отметил, что усовершенствования "Зубила" будут осуществляться с учетом замечаний и рекомендаций, полученных от военных. В настоящее время бронированная машина имеет дальность действия 10 километров, однако для увеличения этой показатели потребуется внедрение квадрокоптерной системы.

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