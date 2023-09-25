На Урале завершились учения с «Ярсами»

Успешно завершились масштабные командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на Урале, в ходе которых осуществлялось маневрирование подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс». Информацию об этом предоставило Министерство обороны России, как сообщает агентство «Интерфакс».

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Мероприятие, организованное при участии Тагильского ракетного соединения, привлекло более трех тысяч военнослужащих и приблизительно 300 единиц военной техники. В ходе учений активно разрабатывались тактики противодействия диверсионным группировкам, а также осуществлялось выполнение сложных задач в условиях активного радиоэлектронного подавления.

Особое внимание уделялось маневрам подразделений, вооруженных ПГРК «Ярс», которые успешно сменяли свои позиции. Для выявления условных диверсионных и разведывательных группировок привлекали вертолеты и боевые противодиверсионные машины (БПДМ) «Тайфун-М».

Ранее, в мае, аналитик из американского издания The Drive, Томас Ньюдик, обратил внимание на трудность перехвата модернизированных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на базе ПГРК «Ярс», оборудованных блоками индивидуального разведения (БИР).

Также в ноябре 2022 года Дмитрий Корнев, редактор портала MilitaryRussia, подчеркнул, что стратегический ракетный комплекс «Ярс» обладает потенциалом для полного уничтожения даже небольших городов.

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Эти успешные учения продемонстрировали высокую боеготовность и эффективность Ракетных войск стратегического назначения, подтверждая надежность и мощь ПГРК «Ярс» в современных военных условиях.