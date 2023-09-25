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В последних новостях о военных поставках на Украину впервые появились сведения о поставках танков Abrams. Однако, как заявил полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин в интервью для «Ленты.ру», эти танки, несмотря на свою известность, не обладают ничем выдающимся.
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Один из главных аргументов Литовкина - это относительная легкость, с которой можно повредить танки Abrams. Эти бронированные машины, хотя и обладают мощной броней, несколько уступают украинским аналогам. Калибр орудия танков Abrams составляет 120 миллиметров, в то время как у украинских танков - 125 миллиметров. Кроме того, у Abrams отсутствует автоматическое заряжание, и их экипаж состоит из четырех человек, в то время как у украинских танков всего трое.
Однако самым значимым недостатком, по словам эксперта, является вес танка Abrams, который превышает 60 тонн. На украинской почве, особенно в период сильных осенних дождей, это может привести к застреванию танка, делая его легкой мишенью для артиллерии, противотанковых снарядов и гранатометов.
В своем заключении Виктор Литовкин подчеркнул, что танки Abrams уже доказали свою уязвимость во время боевых действий в Ираке и Сирии и, вероятно, будут подвергаться аналогичным рискам на украинских степях. Это, по его мнению, может повлиять на имидж американского вооружения.
Ранее стало известно, что первая партия танков Abrams была доставлена на Украину раньше запланированной даты, 23 сентября, и уже успела поучаствовать в украинском контрнаступлении.