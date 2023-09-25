Полковник назвал слабые места танков Abrams

В последних новостях о военных поставках на Украину впервые появились сведения о поставках танков Abrams. Однако, как заявил полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин в интервью для «Ленты.ру», эти танки, несмотря на свою известность, не обладают ничем выдающимся.

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Один из главных аргументов Литовкина - это относительная легкость, с которой можно повредить танки Abrams. Эти бронированные машины, хотя и обладают мощной броней, несколько уступают украинским аналогам. Калибр орудия танков Abrams составляет 120 миллиметров, в то время как у украинских танков - 125 миллиметров. Кроме того, у Abrams отсутствует автоматическое заряжание, и их экипаж состоит из четырех человек, в то время как у украинских танков всего трое.

Однако самым значимым недостатком, по словам эксперта, является вес танка Abrams, который превышает 60 тонн. На украинской почве, особенно в период сильных осенних дождей, это может привести к застреванию танка, делая его легкой мишенью для артиллерии, противотанковых снарядов и гранатометов.

В своем заключении Виктор Литовкин подчеркнул, что танки Abrams уже доказали свою уязвимость во время боевых действий в Ираке и Сирии и, вероятно, будут подвергаться аналогичным рискам на украинских степях. Это, по его мнению, может повлиять на имидж американского вооружения.

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Ранее стало известно, что первая партия танков Abrams была доставлена на Украину раньше запланированной даты, 23 сентября, и уже успела поучаствовать в украинском контрнаступлении.