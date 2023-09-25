Названы два самых эффективных истребителя в зоне СВО

В рамках специальной военной операции, российские истребители, а именно Су-34 и Су-35, продемонстрировали выдающуюся эффективность на поле боя. Этот вывод сделал политолог и военный эксперт Алексей Живов, в беседе с "Лентой.ру", обосновавший, в чем заключается их успех, а также что определяет эффективность таких воздушных средств.

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Согласно специалисту, современные истребители представляют собой не только средства для поражения целей с высокой точностью, но и способны пролететь значительные расстояния, достигая от нескольких десятков до сотен километров до цели. Ключевую роль в этом играют мощные радиолокационные станции, обеспечивающие обнаружение противника на значительном удалении.

Из всех российских военных самолетов, наиболее совершенными и мощными являются Су-34 и Су-35, подчеркнул Живов.

Тем не менее, эксперт акцентировал внимание на том, что оценка эффективности истребителя не может быть отделена от вида вооружения, которое он перевозит. По его словам, успешность истребителя в значительной степени зависит от характеристик его вооружения и системы радиолокационного обнаружения.

"Важно рассматривать, какими средствами он вооружен и какая его система радиолокации. Даже хороший самолет, обладающий слабой арсенальной мощностью и ограниченной способностью обнаружения целей, не сможет эффективно действовать на поле боя", — пояснил Живов.

Ранее было объявлено о проведении удачных ударов экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа, которые использовали управляемые авиабомбы для атаки командно-наблюдательных пунктов, бронетехники и пунктов управления беспилотными аппаратами Вооруженных сил Украины.

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Благодаря этим совершенным технологиям и оружию, российские воздушные силы продолжают демонстрировать высокую эффективность в ходе специальной военной операции.