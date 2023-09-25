Стало известно о технологическом превосходстве Китая над США в одной области

Согласно докладу, представленному Австралийским институтом стратегической политики, Китай продемонстрировал отличные результаты в сфере современных сенсорных технологий, превосходя Соединённые Штаты в семи из десяти ключевых категорий. Эта информация, полученная из надёжных источников, подтверждает ведущую роль Пекина в развитии сенсорных систем.

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В частности, Китай выделяется своей экспертизой в области инерциальных навигационных систем, датчиков магнитного поля, мультиспектральных и гиперспектральных датчиков, фотонных датчиков, радаров, спутникового позиционирования и навигации, а также гидролокации и акустических датчиков. Эти достижения делают Китай ведущим глобальным игроком в области сенсорных технологий.

Тем не менее, следует отметить, что Соединённые Штаты сохраняют преимущество в трёх важных областях: исследованиях квантовых датчиков, атомных часов и гравитационных датчиков. Эти сферы остаются ключевыми для американских исследований и разработок.

Эксперты Австралийского института стратегической политики подчеркивают, что Китай, находясь в лидирующей позиции в большинстве категорий, обогнал США, Великобританию, Австралию, Японию и Южную Корею вместе взятых в ряде аспектов сенсорных технологий. Важно отметить, что ключевыми актерами в этой области являются Китайская академия наук и Уханьский университет, что подчёркивает выдающийся вклад китайских институтов в развитие этой отрасли.

Специалисты также обратили внимание на то, что уровень инноваций, продемонстрированный китайскими разработками, пока не полностью соответствует их доле на мировом рынке. Однако результаты этого исследования вызывают серьёзное внимание и подчёркивают важность мониторинга развития сенсорных технологий в будущем.

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В апреле этого года, бригадный генерал Марк Клинган, начальник командования боевых разработок Корпуса морской пехоты США, отметил, что одна китайская верфь в год строит больше кораблей, чем все американские верфи вместе взятые. Это подчеркивает не только Китайскую экономическую мощь, но и его стремление к укреплению военного потенциала.