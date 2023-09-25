Власти Польши призвали ФРГ не вмешиваться в дела Варшавы

Премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, выразил недовольство вмешательством канцлера ФРГ, Олафа Шольца, во внутренние дела Польши. Эту позицию он выразил в ходе беседы с ТАСС.

реклама

"Я хотел бы обратиться к нему с просьбой не вмешиваться в дела Польши", - подчеркнул политик.

Напомним, что такое заявление Моравецкого стало ответом на недавние высказывания Олафа Шольца относительно ужесточения контроля на границах в Шенгенской зоне.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее канцлер ФРГ высказал свою поддержку более строгому контролю на границах Евросоюза, это решение принято с целью предотвращения нелегальной миграции, особенно на фоне скандала, связанного с выдачей виз в Польше. Олаф Шольц подчеркнул, что количество незаконных мигрантов, пересекающих границы, значительно увеличилось в последнее время.