МИД России связал обострение ситуации в Косово с курсом руководства региона

Власти Косово усугубили напряженную обстановку в регионе, исходя из заявления официального представителя Министерства иностранных дел России, Марии Захаровой. Она отметила, что эти действия региональных властей направлены на подстрекательство конфликта и вытеснение сербского населения.

реклама

Альбин Курти, премьер-министр самопровозглашенной республики Косово, в своих попытках создать дополнительное давление на Сербию и заставить ее признать независимость Косово, использует опасную стратегию нагнетания напряжения, как отмечает Захарова. Эта ситуация может привести к опасным последствиям для всего Балканского региона.

Захарова также подчеркнула, что полиция Косово на севере региона давно утратила доверие граждан и занимается запугиванием. Блокировка поставок товаров из центральной Сербии оставила северные муниципалитеты на грани гуманитарной катастрофы, что создает реальную угрозу возобновления этнических чисток, которые происходили ранее под руководством косовоалбанских радикалов.

Ранее президент Сербии, Александр Вучич, заявил о том, что силы НАТО в Косово предоставили Приштине разрешение на преследование сербского населения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эта ситуация продолжает вызывать обеспокоенность и требует внимания мирового сообщества, чтобы предотвратить новый всплеск напряженности в регионе.