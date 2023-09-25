Южная Корея пригрозила России санкциями

Южная Корея рассматривает возможность введения санкций против России в свете их военного сотрудничества с КНДР. Глава Министерства иностранных дел Южной Кореи, Пак Чин, выразил опасения и подчеркнул необходимость реакции международного сообщества на эту ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости.

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Пак Чин заявил: "Могут возникнуть варианты осуждения со стороны мирового сообщества и введения санкций национального характера. Санкции уже начались, и я считаю, что международное сообщество должно единым фронтом начать действовать, чтобы предотвратить опасное развитие событий между Россией и Северной Кореей."

Он также подчеркнул, что Южная Корея тщательно следит за ходом обсуждений и оценивает наличие фактического военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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Ранее представители КНДР отреагировали на критику, высказанную со стороны лидера Южной Кореи, Юн Сок Еля, относительно укрепления связей с Россией. Они квалифицировали резкие заявления южнокорейского лидера как клевету и отметили, что укрепление отношений между КНДР и Россией не представляет угрозы для безопасности и мира.