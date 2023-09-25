Венгрия отказалась возвращать на Украину военнообязанных граждан

Венгрия не собирается выполнять просьбу Киева о возвращении в страну украинских военнообязанных граждан. Это заявление было сделано Виктором Орбаном в ходе обращения к парламенту страны.

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В своем обращении перед парламентом, Виктор Орбан четко выразил позицию Венгрии относительно украинских военнообязанных беженцев, подчеркнув: "Заявляю перед парламентом, что осенью текущего года Венгрия не будет выполнять запросы украинского правительства по возвращению граждан силой на Украину".

Кроме того, он подчеркнул, что Венгрия приняла десятки тысяч беженцев из Украины, среди которых как закарпатские венгры, так и украинцы, предоставив им безопасность и приют.

Следует отметить, что ранее Виктор Орбан заявил о том, что Венгрия не будет поддерживать Украину на международной арене до тех пор, пока Киев не вернет права закарпатским венграм. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, также выдвинул подобное условие для поддержки Украины в ее стремлении вступить в Европейский союз и НАТО.

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Эта позиция Венгрии вызывает множество вопросов и может иметь далеко идущие последствия для отношений между Венгрией и Украиной.