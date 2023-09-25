В США показали военные казармы с тараканами и нечистотами

Американские военные сталкиваются с невыносимыми условиями в своих казармах, что представляет серьезную угрозу их здоровью и безопасности, а также серьезно подрывает их моральный дух. Эту информацию сообщает издание Fox News, ссылаясь на отчет, представленный Счетной палатой США.

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По данным Счетной палаты США, следователи посетили 12 объектов вооруженных сил и провели опрос военнослужащих. Многие из них выразили недовольство качеством воды, которая не пригодна для питья, а также отметили неисправности в кондиционерах и системах отопления. Помимо этого, специалисты выявили проблему с наличием вредителей, таких как тараканы и клопы, а также проникновением сквоттеров (людей, незаконно заселяющих незанятые помещения), которые несанкционированно проникали в казармы.

Кроме того, на одном из объектов было заявлено следующее: "Военнослужащие обязаны сами заботиться о санитарной гигиене и уборке биологических отходов, если кто-то из их сослуживцев решит совершить самоубийство."

В государственном отчете представлены фотографии состояния казарм, на которых видно грязные туалеты, треснутые канализационные трубы, токсичную плесень и грибок. На других снимках запечатлены вещи сквоттеров.

Счетная палата США утверждает, что эти проблемы, описанные в отчете, связаны с долгосрочным пренебрежением и недостаточным финансированием. "Военные чиновники предпочитали направлять ограниченные ресурсы на более приоритетные объекты, не уделяя должного внимания состоянию казарм."

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