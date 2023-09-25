В США раскрыли план России по Западной Украине

Российские вооруженные силы объявили о планах уничтожить аэродромы, находящиеся на западных рубежах Украины, вместе с бомбардировщиками Су-24, которые развернуты там. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в своем видеоблоге на YouTube.

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Макгрегор отметил, что бомбардировщики Су-24, оснащенные ракетами Storm Shadow, выполняют взлеты с аэродромов на западных рубежах Украины, в частности, рядом с Львовом. В этом регионе существует несколько аэродромов, и он выразил уверенность в том, что российские власти следят за всеми этими объектами.

Ранее Макгрегор уже сообщал о предположениях относительно деятельности западных разведывательных служб, которые, по его мнению, оказывают поддержку Вооруженным силам Украины, содействуя проведению дальнобойных ракетных ударов. Он утверждает, что во время таких операций украинская сторона применяет американские и британские беспилотные и пилотируемые системы для разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации.

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Эти сведения вызвали большой интерес в международном сообществе, и в настоящее время они рассматриваются специалистами и аналитиками с целью подтверждения.