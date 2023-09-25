Патрушев встретился с руководством Омана

На встрече в Маскате с наследным принцем Омана, Зиязаном Хейсамом Аль Саидом, секретарь Совета безопасности России, Николай Патрушев, провел продуктивные обсуждения важных глобальных вопросов и угроз. Это стало известно из официального сообщения, опубликованного пресс-службой аппарата Совета безопасности.

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Особое внимание на встрече было уделено обстановке на Ближнем Востоке, где актуальным остается ряд сложных ситуаций. Заявление подчеркнуло, что диалог на эту тему был конструктивным и продуктивным.

Кроме того, источники РИА Новости сообщают, что в ходе встречи также обсуждались вопросы экономического сотрудничества между Россией и Оманом, а также сотрудничество правоохранительных органов, включая сферу специальных служб и финансовой разведки. Завершив важные переговоры, аппарат Совета безопасности России и секретариат Совета национальной безопасности Омана подписали меморандум о взаимопонимании, который представляет собой важный шаг в развитии сотрудничества между двумя странами.

Столь важная встреча несет в себе большое значение с точки зрения урегулирования сложной ситуации в Сирии. Отмечается, что в Маскате возможно проведение заседания конституционного комитета по Сирии в конце текущего года, о чем ранее сообщало Министерство иностранных дел России.

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