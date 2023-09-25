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Blic: Сербия перебросила бронемашины на границу с Косово
Сербия перебросила бронемашины на границу с Косово

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Сербия мобилизует свои военные ресурсы, направляя бронетехнику к административной границе с Косово, согласно информации, предоставленной изданию Blic.

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Эскалирация напряженности в регионе произошла после нападения на косовских полицейских, выполнявших патрулирование. Премьер-министр непризнанной Республики Косово, Альбин Курти, винит в этом инциденте Сербию. В ответ на это, контингент НАТО в Косово (KFOR) подтвердил готовность к реагированию на подобные инциденты в будущем.

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Президент Сербии, Александр Вучич, выразил обеспокоенность действиями НАТО и заявил, что силы альянса получили "карту-бланш" для "охоты на сербов". Вучич также обвинил Премьер-министра Курти в том, что его действия направлены на разжигание конфликта между Сербией и НАТО.

#новости
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