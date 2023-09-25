Великобритания назвала число обученных для ВСУ саперов и инженеров

На сайте правительства Великобритании было опубликовано заявление, в котором представлены важные детали о подготовке украинских саперов и инженеров. Эта подготовка осуществляется в Польше под руководством Королевских инженерно-саперных войск. Она включает в себя обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) навыкам обезвреживания взрывоопасных предметов и другим важным военным инженерным навыкам.

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Не только Великобритания, но и Канада активно поддерживают обучение украинских солдат. Под руководством Канады в Польше также проводится программа, которая обучает ВСУ базовым инженерным навыкам. Оба эти курса уже успешно пройдены примерно 1000 украинскими солдатами.

Кроме того, Великобритания передала Украине 1,5 тысячи миноискателей, что имеет огромное значение для разминирования зон конфликта. Подробности о поставках дополнительного оборудования для разминирования будут объявлены в рамках следующего раунда финансирования из Международного фонда помощи Украине.

Ранее премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, сообщил о соглашении между Парижем и Лондоном об обучении украинских морпехов. Эта подготовка призвана дать украинским вооруженным силам решающее преимущество на поле военного конфликта и помочь им достичь успеха.

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Эти инициативы подчеркивают важность международной поддержки для Украины в обеспечении безопасности и разминирования на её территории.