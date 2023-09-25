Эрдоган выразил надежду на установление мира в Карабахе

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил оптимизм относительно установления мира в Нагорном Карабахе после вмешательства Азербайджана. Эту информацию распространило агентство TASS.

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Он также подчеркнул, что решение Баку о проведении контртеррористической операции в Карабахе было принято исключительно в силу непреложных обстоятельств.

Ранее официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, выразил надежду на то, что встреча президентов Турции и Азербайджана, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева, поможет нормализовать ситуацию в Нагорном Карабахе.Песков подчеркнул, что как Турция, так и Азербайджан - суверенные государства, которые имеют полное право развивать свое сотрудничество. Он также подчеркнул, что у России тесные отношения как с Анкарой, так и с Баку.

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Следует отметить, что 20 сентября правительство Нагорно-Карабахской республики объявило о своей капитуляции в результате антитеррористической операции, начатой Баку. После этого Армения официально отказалась от своих территориальных претензий на Нагорный Карабах и согласилась на участие в процессе урегулирования.