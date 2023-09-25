В США раскрыли потери ВСУ за лето

В ходе летнего контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) была зафиксирована потеря более 70 тысяч военных. Эти утраты были раскрыты бывшим офицером разведки Корпуса морской пехоты США, Скоттом Риттером, в эксклюзивном интервью для YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

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"Как вы можете объяснить такие значительные потери ВСУ, достигшие 71 тысячи военных всего за три месяца боев? Не стычки или случайные столкновения, а именно серьезные боевые столкновения привели к этим потерям," - подчеркнул опытный экс-разведчик.

Ранее Скотт Риттер также отметил, что представители НАТО оказали содействие украинским военным при подготовке ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота, что произошло 22 сентября. Важно подчеркнуть, что данное событие было бы невозможно без активного участия Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Риттер также напомнил о присутствии американского самолета-наблюдателя в воздушном пространстве Черного моря в тот день, когда произошла атака на штаб Черноморского флота.

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