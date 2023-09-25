Офицер ЦРУ рассказал о просчете Запада в борьбе с Россией

Санкции против России, введенные Западом, оказались неэффективными, несмотря на их масштаб и давление, заявил Филип Джиральди, бывший офицер ЦРУ, в интервью на YouTube-канале Джорджа Галлоуэя, экс-члена британского парламента.

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Он отметил, что санкции и другие меры финансового и экономического давления, примененные к России, оказались недостаточными для даже частичного подрыва ее стойкости. Запад, по его словам, недооценил российскую устойчивость и реакцию на подобные меры.

Джиральди подчеркнул, что санкции нанесли больший ущерб западным экономикам, чем России, что привело к обратному эффекту, и оказалось, что Москва сумела справиться с санкционным давлением.

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Бывший офицер ЦРУ также выразил поддержку модели многополярного мирового порядка, предложенной президентом России Владимиром Путиным, считая ее более предпочтительной по сравнению с предложениями США. Джиральди утверждает, что такой подход способствует более устойчивому и сбалансированному мировому развитию.