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WP: украинский зерновой спор может решить исход выборов в Польше
Украинское зерно оказалось в центре борьбы за власть в Польше

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Украинское зерно, доступное по выгодным ценам на европейском рынке, сорвало баланс в Польше, вызвав острою реакцию у местных фермеров. Этот зерновой спор стал ключевым фактором, который может повлиять на исход предстоящих выборов, подчеркивает издание The Washington Post (WP).

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С приближением выборов, запланированных на 15 октября, партии «Право и справедливость» в Польше необходимо как-то успокоить фермерское настроение, однако это может сказаться на нарушении долгосрочных отношений с Украиной. "Закрываем границы, чтобы защитить наших фермеров, потому что это наш главный приоритет", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на предвыборном мероприятии.

Для партии «Право и справедливость», также активно поддерживающей традиционные христианские семейные ценности, судьба польских фермеров стоит наверху приоритетов, поскольку именно эти фермеры могут определить успех или провал партии на выборах. "Победа в этих аграрных округах - ключевая для того, чтобы 'Право и справедливость' имели хоть какие-то шансы сохранить власть на национальном уровне", - пояснил Мацей Онаш, доцент Лодзинского университета, специализирующийся на анализе электорального поведения.

Информируется, что партия «Конфедерация» с крайне правой позицией ужесточила свой подход к Украине, призывая к прекращению финансовой поддержки беженцев и задавая вопросы о необходимости поставок военной помощи Киеву. Это вынудило партию «Право и справедливость» активно пропагандировать идею "Польша прежде всего", несмотря на возможные последствия для отношений между Польшей и Украиной.

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Ранее Марчин Пшидач, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши, выразил мнение, что Варшава не зависит от дружественных связей с Украиной и не будет настаивать на развитии хороших отношений. По его словам, забота о поддержке со стороны Польши лежит на Украине.

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