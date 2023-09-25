Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, назвал условия поддержки Украины на международных площадках

Будапешт не намерен оказывать поддержку Украине в международных дебатах, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, в ходе своего выступления в национальном парламенте. "Мы не будем поддерживать Украину ни в одном вопросе на международной арены до восстановления законов, обеспечивающих права закарпатских венгров", - подчеркнул Орбан.

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Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, Петер Сийярто, также выразил аналогичную позицию, отметив, что Венгрия не будет поддерживать стремление Украины присоединиться к Евросоюзу и НАТО до тех пор, пока Киев не вернет права закарпатских венгров.

С другой стороны, Великобритания объявила о своей поддержке Украины, сообщив о поставках боеприпасов и оборудования. Королевство также выделило дополнительные 2,3 миллиарда рублей на помощь Украине, что будет реализована до конца текущего года.

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