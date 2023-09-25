Глава «Росатома» обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

Глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев провел встречу с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси во время саммита агентства в Вене. Обсуждение сосредоточилось на важных аспектах сотрудничества между Россией и МАГАТЭ, с акцентом на обеспечении ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая является крупнейшей в Европе.

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Эта информация была предоставлена в официальном пресс-релизе от "Росатома". Руководители рассмотрели важные аспекты взаимодействия между Россией и МАГАТЭ, акцентируя внимание на гарантировании безопасности на ЗАЭС.

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Ранее, генеральный директор "Росатома" подчеркнул, что Украина является основной зоной риска для ЗАЭС.