ЕК заявила о сокращении транзита украинского зерна через Польшу

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала данные о значительном снижении объема транзита украинского зерна через границу с Польшей в 2023 году. Согласно предоставленной информации, объем перевозок сократился втрое по сравнению с предыдущим годом, вызывая обеспокоенность в регионе.

реклама

Этот аспект вызвал внимание польского президента Анджея Дуды, который выразил готовность предоставить транзит украинского зерна в страны Африки и Азии, где в нём нуждаются больше всего. Однако, следует отметить, что Польша не собирается отменять запрет на продажу этого зерна на своем внутреннем рынке.

Эскалирующийся конфликт вокруг зерна ставит под угрозу польско-украинские отношения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Польшу в поддержке России, что вызвало напряженность между двумя странами. В ответ на это, правительство Польши объявило о прекращении поставок вооружений для Вооруженных сил Украины и отказе продлевать помощь украинским беженцам.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ситуация продолжает развиваться, и эксперты выражают опасения о дальнейших последствиях этого конфликта для региона и международных отношений.