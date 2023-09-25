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NataVd
ЕС вывез с Украины сухопутным путем 4 миллиона тонн зерна в августе
В ЕС назвали количество вывезенного с Украины зерна

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В августе текущего года, Евросоюз успешно доставил четыре миллиона тонн зерна из Украины, применяя сухопутные маршруты, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление еврокомиссара по транспорту Адины Валеан. Адина Валеан подчеркнула, что это количество зерна было доставлено через так называемые "линии солидарности," включая сухопутные и речные коридоры.

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Согласно словам Валеан, с начала мая 2022 года до августа 2023 года по этим маршрутам было экспортировано целых 53 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, включая впечатляющие 48 миллионов тонн зерна. Экспорт зерна принес Украине общую выручку в размере 38 миллиардов евро.

Следует отметить, что с 15 сентября текущего года, Еврокомиссия сняла запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти стран, граничащих с Украиной. Однако Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на импорт украинской продукции на национальном уровне.

Следует также отметить, что Россия приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля. Помимо этого, условия соглашения неоднократно пересматривались, так как они не соответствовали интересам России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность к возобновлению сделки, но только при условии соблюдения Западом ранее согласованных условий Москвы.

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