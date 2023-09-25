Экс-глава Еврокомиссии назвал условие завершения конфликта на Украине

Бывший глава Европейской комиссии и экс-премьер-министр Италии, Романо Проди, выразил мнение о том, что разрешение конфликта на Украине стоит ожидать только при активном участии Соединенных Штатов и Китая. В беседе с агентством ТАСС он подчеркнул, что успех в этом процессе будет только тогда, когда американцы и китайцы смогут договориться между собой. Проди также подчеркнул, что начало диалога между этими странами уже стало частью этой инициативы.

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Он также выразил свою обеспокоенность относительно роли ООН в урегулировании конфликта, считая ее недостаточной и неэффективной. По его мнению, без качественного посредничества международных структур возможно ухудшение мировой стабильности и рост международных напряжений.

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Ранее зампредседатель КНР, Хань Чжэн, выразил свое видение того, каким образом можно достичь прекращения огня в конфликте на Украине. Он призвал стороны к активным усилиям по прекращению насилия и поиску мирного решения.