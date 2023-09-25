В Венгрии выступили против антироссийских санкций в ядерной отрасли

Будапешт, Венгрия, решительно выступает против возможных антироссийских санкций, связанных с ядерной областью, которые могут быть введены Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто. Он выразил свою позицию на встрече с руководителем "Росатома" Алексеем Лихачевым в Вене.

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Сийярто подчеркнул, что предложение о возможных санкциях в сфере ядерной энергетики, выдвигаемое несколькими странами-членами ЕС, противоречит интересам Венгрии и имеет серьезные последствия.Он отметил, что в случае появления подобных предложений о санкциях в будущем, Венгрия готова наложить на них вето, защищая свои национальные интересы.

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Ранее премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, подчеркнул, что его страна будет блокировать любые санкции ЕС против российской ядерной энергетики. Он объяснил это тем, что такие меры могут негативно повлиять на внутренние цены на энергию и вызвать инфляцию.