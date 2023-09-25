Высокопоставленные чиновники США приедут в Армению

Высокопоставленные американские чиновники, включая руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр и исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юрия Кима, запланировали свой визит в Армению на 25 сентября. Эта информация была подтверждена источниками, цитируемыми агентством Reuters.

реклама

Этот предстоящий визит высокопоставленных американских чиновников обретает особое значение, так как он будет первым после завершения огневых действий в регионе. Как сообщил источник, прокомментировавший событие, это свидетельствует о стремлении США активно вмешиваться в процесс урегулирования конфликта.

Напомним, что 19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических операций в Нагорном Карабахе, в результате чего были нанесены удары по силам Армении в данном регионе. Затем, 20 сентября, Азербайджан объявил о приостановлении военной операции в Нагорном Карабахе, что вызвало мировой резонанс.

Важным моментом стало передача Азербайджаном Армении проекта мирного соглашения, а также предоставление азербайджанскими властями планов по реинтеграции представителей армянского населения Нагорного Карабаха в жизнь страны.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Этот визит американских чиновников ожидается с большим интересом и важностью для региона, и он может иметь существенное влияние на дальнейшие события в Армении и Нагорном Карабахе.