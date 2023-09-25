Польша потребовала извинений от Канады за чествование эсэсовца

Польша требует публичных извинений от Канады после инцидента, связанного с приглашением и почетом бывшего члена дивизии СС "Галиция" в канадском парламенте. Об этом заявил посол Польши в Канаде, Витольд Дзельский, в своем официальном аккаунте в социальной сети.

реклама

События развернулись 22 сентября в залах Палаты общин Канады, когда лидеры Канады и Украины приветствовали Ярослава Хунку, бывшего участника контроверсиальной дивизии времен Второй мировой войны. Этот эпизод вызвал волну негодования и оправданных требований Польши.

Посол Польши подчеркнул, что Польша никогда не будет соглашаться с оправданием нацистских преступников, и настаивает на публичных извинениях со стороны канадских властей. Тем не менее, он подчеркнул, что инцидент не должен затмевать долгое и крепкое партнерство между Польшей и Украиной.

Ранее, в ходе своего выступления в канадском парламенте, украинский президент Владимир Зеленский поприветствовал Ярослава Хунку, что вызвало широкий резонанс как внутри Канады, так и за ее пределами. Действия Зеленского и реакция Джастина Трюдо, премьер-министра Канады, на этот эпизод стали предметом обсуждения во многих странах.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



