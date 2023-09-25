В МВД Афганистана заявили о возможном сотрудничестве с Huawei

Министерство внутренних дел Афганистана представило информацию о создании масштабной системы видеонаблюдения для афганских городов силами организации "Талибан", которая, как известно, запрещена в России в качестве террористической группировки. По последней информации от Reuters, "Талибан" находится в активных переговорах с китайской компанией Huawei о совместной работе по техническому обеспечению данного проекта.

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Согласно источникам, программа по развертыванию системы видеонаблюдения по всей стране может включать в себя пересмотр американского проекта по модернизации системы видеонаблюдения в Кабуле.

Представители "Талибана" подчеркнули свой приоритет в вопросе восстановления безопасности и подавления "Исламского государства", также запрещенной в России как террористической организации. Они отметили, что рост активности "Исламского государства" и серия крупных нападений в афганских городах заставили их обратиться к Huawei для обсуждения возможного сотрудничества в данной области.

Абдул Матин Кани, официальный представитель МВД Афганистана, сообщил, что развертывание массовой системы видеонаблюдения стало частью новой стратегии безопасности, на осуществление которой потребует около четырех лет. По его словам, основной акцент будет сделан на установке камер в ключевых точках Кабула и других потенциально опасных районах.

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Как ранее сообщалось, представитель "Талибана" Сухейль Шахин объявил о разрыве связей с "Исламским движением Восточного Туркестана", террористической группировкой, связанной с китайскими уйгурами. Талибы приняли этот шаг в усилиях по укреплению отношений с Китаем и вынудили уйгурских радикалов покинуть территорию Афганистана.