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NataVd
Канцелярия президента Польши: прекрасно обойдемся без дружбы с Украиной
В Польше выразили готовность отказаться от дружбы с Украиной

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Польша отказывается активно стремиться к укреплению дружеских отношений с Украиной. Это заявление сделал глава бюро международной политики канцелярии президента Польши, Марчин Пшидач, во время интервью на радиостанции RFM FM. Он подчеркнул, что Польше будет вполне комфортно, если Украина не будет инициировать улучшение двусторонних отношений.

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Пшидач подчеркнул, что Польша уже является членом НАТО, обладает мощной армией и является частью Европейского союза, что делает ее сильной и стабильной страной. Он также отметил сложную ситуацию в Украине, подчеркивая важность поддержки со стороны Польши, но при этом сделал упор на необходимости взаимопонимания и усилий со стороны Украины для укрепления отношений.

Глава бюро международной политики также подчеркнул, что разрыв в отношениях между Польшей и Украиной будет играть на руку третьему игроку, а именно Москве. Он выразил надежду на то, что обе страны будут способны найти общий язык и решить возникающие проблемы в дружественной манере.

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Ранее Польша приняла решение приостановить поставки оружия Украине, что вызвано конфликтом между двумя странами из-за польского эмбарго на украинское зерно. Премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, объяснил это решение необходимостью модернизации польской армии, чтобы сделать ее одной из самых мощных в Европе.

#новости
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