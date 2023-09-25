В Турции заявили о планах встречи Путина и Эрдогана

Лидеры России, Турции, Армении и Азербайджана могут встретиться в ближайшее время, хотя конкретные детали пока не обсуждались. Эту информацию сообщил дипломатический источник из Анкары агентству РИА Новости.

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Источник подтвердил, что, несмотря на отсутствие официальных переговоров, на данный момент, существуют планы организации встречи между президентами Владимиром Путиным, Реджепом Тайипом Эрдоганом, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Однако, точные сроки этой встречи пока остаются неопределенными.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подтвердил, что на данный момент в графике Владимира Путина нет точной даты встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако он также подчеркнул, что такие переговоры между лидерами двух стран обычно согласовываются очень оперативно, и задержек ожидать не стоит.

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Планы организации встречи лидеров России, Турции, Армении и Азербайджана остаются на стадии обсуждения, но ожидается, что они будут оперативно уточнены в ближайшее время.