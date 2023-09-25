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Валдис Домбровскис, первый заместитель главы Европейской комиссии (ЕК), выразил обеспокоенность влиянием конфликта на Украине на экономику Евросоюза. Говоря перед студентами в Университете Цинхуа в Пекине, он подчеркнул, что этот конфликт оказывает отрицательное воздействие на покупательную и импортную способность Евросоюза, который является крупнейшим экспортным рынком Китая. Валдис Домбровскис заметил, что теперь Евросоюз может приобретать меньше товаров.
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Отмечается, что данное заявление также было сделано в рамках десятого раунда диалога высокого уровня между ЕС и Китаем, на котором обсуждались проблемы экономики и торговли.
Ранее аналитики Бундесбанка выразили опасения по поводу сильной зависимости немецких предприятий от поставок из Китая, особенно в свете усиления геополитических рисков. Они также призвали местные компании и финансовые организации осторожно подходить к инвестициям в китайскую экономику.
Это заявление подчеркивает важность учета геополитических факторов в мировой экономике и недавние вызовы, стоящие перед европейскими и мировыми компаниями в контексте сложных международных отношений.