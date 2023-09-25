ЕК заявила об ослаблении покупательной способности из-за конфликта на Украине

Валдис Домбровскис, первый заместитель главы Европейской комиссии (ЕК), выразил обеспокоенность влиянием конфликта на Украине на экономику Евросоюза. Говоря перед студентами в Университете Цинхуа в Пекине, он подчеркнул, что этот конфликт оказывает отрицательное воздействие на покупательную и импортную способность Евросоюза, который является крупнейшим экспортным рынком Китая. Валдис Домбровскис заметил, что теперь Евросоюз может приобретать меньше товаров.

реклама

Отмечается, что данное заявление также было сделано в рамках десятого раунда диалога высокого уровня между ЕС и Китаем, на котором обсуждались проблемы экономики и торговли.

Ранее аналитики Бундесбанка выразили опасения по поводу сильной зависимости немецких предприятий от поставок из Китая, особенно в свете усиления геополитических рисков. Они также призвали местные компании и финансовые организации осторожно подходить к инвестициям в китайскую экономику.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Это заявление подчеркивает важность учета геополитических факторов в мировой экономике и недавние вызовы, стоящие перед европейскими и мировыми компаниями в контексте сложных международных отношений.