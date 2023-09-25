Стало известно о популярности пророссийской партии в Словакии

На предстоящих парламентских выборах в Словакии 30 сентября, явным лидером стала социал-демократическая партия Smer, которая выступает против ультралиберальных ценностей и расширения НАТО. Эту информацию предоставило агентство РИА Новости, подчеркивая все детали.

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Согласно данным, Smer занимает первое место с рейтингом в 19,4%, что делает ее явным фаворитом. Лидером партии является бывший премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, который выступает как активный оппонент военной поддержки Украины и вступления в НАТО, что добавляет интереса к выборам.

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Важной дополнительной информацией является решение Еврокомиссии, которое было принято 15 сентября и касается ограничений на транзит украинского зерна и сельхозпродукции в приграничные государства. В то время как Еврокомиссия не продлила ограничения, власти Словакии, Венгрии и Польши решили продолжить эмбарго в одностороннем порядке. Украина ответила на это, подав жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), что акцентирует внимание на международных аспектах происходящего.