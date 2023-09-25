Вучич заявил об открытой охоте Косово на сербов с разрешения сил НАТО

Силы НАТО, находящиеся в Косово, предоставили Приштине разрешение на проведение операций в отношении сербского населения. Об этом было объявлено президентом Сербии Александром Вучичем на официальной пресс-конференции, как сообщает агентство РИА Новости.

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Глава Сербии подчеркнул, что косовские власти не стремятся к деэскалации конфликта, так как международные силы KFOR (Kosovo Force), действующие в Косово под руководством НАТО, не приняли мер по остановке операций полиции непризнанной Косово против местных сербов. Таким образом, они фактически дали согласие на использование силы для устранения сербского населения и даже разрешили "охотиться" на косовских сербов, применяя снайперские винтовки.

Вучич подчеркнул, что произошедшее не является конечной точкой в обострении конфликта, и единственным инициатором конфликта является премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти, который, по мнению Вучича, нацелен на развязывание военного конфликта между Сербией и НАТО.

Ранее сообщалось о нападении на патруль полиции в Косово, и премьер-министр Курти обвинил в этом Сербию. Силы НАТО в Косово (KFOR) выразили свою готовность поддержать операции косовских сил правопорядка в связи с нападением на местных полицейских.





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