В Британии предупредили о рисках поставок баллистических ракет ATACMS Украине

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке, Шон Белл, выразил опасения относительно поставок баллистических ракет ATACMS США Украине, предупреждая о возможности их появления на черном рынке. Эту информацию он предоставил в интервью телеканалу Sky News.

реклама

Бывший военный отметил, что каждый раз, когда оружие поставляется Украине, существует риск, что часть этого оружия окажется на черном рынке. В данном случае, ракеты ATACMS обладают способностью поражать цели на расстоянии до 300 километров, что создает потенциальную угрозу для глубоких российских территорий.

Этот шаг по поставке ракет ATACMS Украине был предпринят США еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Подробности о сделке пока остаются неясными.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ситуация с поставками баллистических ракет в Украину остается предметом обсуждения, при этом важно обеспечить максимальную надежность и контроль во избежание возможного попадания этого оружия на черный рынок и поддержания мира в регионе.