Простых россиян назвали целью для западных санкций

Важное заявление главы МИД Финляндии, Элины Валтонен, опубликованное в интервью The Washington Post, подчеркнуло, что западные санкции в отношении России направлены не только против российской власти, но и оказывают негативное воздействие на обычных граждан. Элина Валтонен подчеркнула необходимость продемонстрировать безальтернативность санкций российскому народу, чтобы они осознали, что ведение военного конфликта имеет свою цену. Глава МИД Финляндии также отметила, что, даже несмотря на вред, наносимый обычным людям, у Финляндии нет иного выбора, чем поддерживать санкции в интересах мира на Украине.

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Следует отметить, что 10 сентября Евросоюз ввел новые ограничения для российских граждан, запрещая им ввозить личные смартфоны и автомобили. Однако спустя два дня Еврокомиссия пересмотрела это решение и внесла изменения, смягчив меры, применяемые к россиянам.