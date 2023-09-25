НАТО выделит миллиард долларов на техническое противостояние Китаю

НАТО выделит более миллиарда долларов на финансирование инновационных оборонных стартапов, призванных усилить техническое сопротивление Китаю. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

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По словам помощника генерального секретаря НАТО, Дэвида ван Вила, существует значительный дефицит венчурного капитала, особенно в сфере глубоких технологий, осуществляемых в Европе. В связи с этим НАТО приняло решение предоставить дополнительное финансирование для стартапов, чтобы они не зависели от китайских инвестиций.

Согласно данным, к финансовому фонду уже присоединились 23 страны-члена НАТО, которые выразили готовность вложить средства в инновационные проекты. Среди крупнейших бенефициаров финансирования выделяется европейская оборонная компания Helsing, которая успешно привлекла 209 миллионов евро на разработку своего программного обеспечения, используемого для поддержки вооруженных сил.

Ранее официальный представитель Министерства Иностранных Дел Китая, Ван Вэньбинь, выразил критику в адрес политики НАТО, указав на пример отношений между Китаем и Россией. Он подчеркнул, что эти отношения строятся на принципах неприсоединения к конфликтам, избегания конфронтации и отсутствия нацеливания на третьи стороны.

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Данное финансирование от НАТО призвано укрепить технические и инновационные возможности стран-членов альянса в области обороны, что сделает их более независимыми и конкурентоспособными на глобальной арене.