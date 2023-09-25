В самой пророссийской стране ЕС выступили за прекращение военной помощи Украине

Бывший премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, участвующий в предстоящих парламентских выборах 30 сентября, заявил о своей позиции прекращения военной поддержки Украины. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Роберт Фицо, который покинул пост премьер-министра в результате массовых протестов в 2018 году, также выразил свое мнение о нынешнем словацком президенте Зузане Чапутовой, называя ее "американским агентом". Он также активно выступает против возможного вступления Киева в НАТО.

Эта риторика Фицо может стать важным фактором в предстоящих выборах. По данным агентства Bloomberg, Словакия считается одной из самых пророссийски настроенных стран в Евросоюзе.

15 сентября Еврокомиссия приняла решение о не продлении ограничений на транзит украинского зерна и другой сельхозпродукции в приграничные государства. Однако власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о своем намерении продлить эмбарго односторонне. В ответ на это, Украина подала жалобу в Всемирную торговую организацию (ВТО).

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Эти события вызывают растущую напряженность в регионе и могут оказать значительное влияние на экономические и политические отношения между странами.