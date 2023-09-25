Стало известно о планах России расследовать диверсии на «Северных потоках»

В свете прошлогоднего инцидента с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", Посол России в Дании, Владимир Барбин, выразил настойчивую позицию Москвы по проведению всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования данного инцидента. Эту позицию подтвердили РИА Новости.

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Барбин подчеркнул, что Россия будет придерживаться международного права и использовать дипломатические механизмы, включая свой статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, чтобы обеспечить объективность расследования. Особое внимание будет уделено освещению процесса расследования в СМИ, как на территории России, так и за её пределами.

Посол подчеркнул, что необходимо предотвратить повторение террористических атак на энергетическую, транспортную и другую критически важную инфраструктуру в мире, исходя из этой угрозы.

Ранее прокуратура Швеции сообщила, что расследование прошлогоднего инцидента с "Северным потоком" находится на деликатной стадии. Следователь Матс Юнгквист, ведущий это дело, планирует завершить его до конца 2023 года.

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Эти события вызывают внимание мировой общественности и подчеркивают важность проведения четкого и объективного расследования, чтобы обеспечить безопасность энергетической и транспортной инфраструктуры в мире.