Раскрыты последствия потакания Европы замыслам США

Глава Министерства Иностранных Дел Венесуэлы, Иван Хиль Пинто, поделился своими прогнозами относительно будущего европейских стран в случае продолжения их сближения с интересами Соединенных Штатов. Эту позицию он выразил в ходе беседы с РИА Новости, проходившей на полях мероприятий недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

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Пинто обратил внимание на потенциальные последствия, которые может нести за собой усиление союза Европы и США. Он подчеркнул, что такой курс действий может привести к ослаблению позиций Европейского Союза. Однако он подчеркнул, что Европа обладает альтернативой и способностью самостоятельно определять свою судьбу.

Министр выразил надежду на то, что страны Европы сделают выбор в пользу самостоятельности и станут важным политическим игроком, действуя независимо от влияния Соединенных Штатов.Иван Хиль Пинто также выразил свою обеспокоенность тем фактом, что внутри Европы существует политическая группа, склонная подчиняться интересам Соединенных Штатов.

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Ранее Пинто делал прогнозы относительно возможного появления альтернативы доллару как основной валюты в мировой торговле. По его мнению, доллар может потерять свою роль главного инструмента в международной торговле.