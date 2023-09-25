Рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда, согласно исследованию, проведенному в сентябре и опубликованному телеканалом NBC.По данным исследования, только 41 процент зарегистрированных избирателей выразили одобрение к работе Байдена, в то время как 56 процентов избирателей выразили неодобрение. Это самая низкая оценка, которую президент получил с момента вступления в должность.

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Отдельно рассматривая области его деятельности, можно отметить, что 53 процента граждан не одобряют внешнюю политику Байдена, а 59 процентов не удовлетворены его экономической политикой.

Также 74 процента зарегистрированных избирателей выразили опасения относительно физического и психического здоровья Байдена, указывая на его возраст - он близок к 80 годам. Эти опасения разделились на 59 процентов американцев, которые серьезно беспокоятся, и 15 процентов, которые выразили умеренные опасения.

Опрос проводился с 15 по 19 сентября 2023 года среди тысячи американцев по телефону, и имеет статистическую погрешность около 3,1 процентного пункта.Сравнивая с предыдущими данными, следует отметить, что в апреле текущего года рейтинг Байдена упал до 37 процентов, а в июле 2022 года составил 38 процентов.

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Ситуация вокруг одобрения президента вызывает все больший интерес, и ожидается, что в ближайшее время будут предприняты дополнительные исследования для выяснения причин этой динамики.