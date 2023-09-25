Стало известно об ослаблении поддержки Украины в Европе

На фоне приближающихся выборов и внутренних проблем во многих странах, партнеры Украины в Европе начали уступать свои позиции. Эту тенденцию, основанную на тщательном анализе, выявила газета Politico, уделяя особое внимание деталям и обеспечивая высокую достоверность информации.

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Журналисты подчеркнули, что одним из выразительных примеров ослабления поддержки Украины в Европе стала Польша. Премьер-министр этой страны, Матеуш Моравецкий, принял решение приостановить передачу технической помощи Украине во время дискуссий о поставках зерна. Подробности этого решения были представлены в контексте ухудшения отношений между Варшавой и Киевом.

Западный дипломат, оставаясь анонимным, подчеркнул, что вопрос о поставках зерна приносит сомнения в перспективу вступления Украины в Евросоюз. Польша, которая ранее была одним из активных сторонников Украины в ЕС, вдруг изменяет свою политику, что вызвало удивление в мировой дипломатической общественности.

Следует отметить, что 22 сентября Польша отказалась от поставок оружия Украине, что связано с конфликтом, возникшим из-за польского эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил это решение стремлением модернизировать собственные вооруженные силы и сделать их одними из наиболее мощных в Европе.

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Это недавнее изменение политики Польши ставит под вопрос будущее отношений Украины с ее партнерами в Европе, и многие аналитики следят за развитием событий с большим волнением.