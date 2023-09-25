В США заявили о необходимости тщательно следить за направляемой Украине техникой

Американские сенаторы-демократы Элизабет Уоррен, Ричард Блюменталь и Линдси Грэм, прибывшие в Киев в рамках официального визита, выразили глубокую озабоченность относительно эффективности использования предоставляемой Украине военной техники. В интервью телеканалу CBS Элизабет Уоррен подчеркнула, что США должны обеспечить более строгий контроль за тем, как Украина расходует предоставленное ей вооружение.

реклама

"Мы обязаны убедиться, что каждый доллар, потраченный на украинскую оборону, действительно служит этой цели. Это вопрос критической важности, и именно поэтому мы здесь", - подчеркнула сенатор.

Кроме Уоррен, в украинской столице находятся ее коллеги - сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм. Они утверждают, что Пентагон активно следит за использованием Вооруженными Силами Украины (ВСУ) поставляемой им техники, и пока не было обнаружено никаких признаков недобросовестного обращения с военными ресурсами.

Комментируя возможные последствия прекращения поставок вооружения со стороны Западных стран для Украины, Линдси Грэм отметил, что украинский арсенал важен для уменьшения военного потенциала России, при этом подчеркивая, что США остаются в безопасности, что делает эту сделку выгодной для Соединенных Штатов.

Ранее, немецкий генерал Клаус Виттманн проанализировал влияние танков Abrams на ход конфликта на Украине и пришел к выводу, что они не способны кардинально изменить ситуацию. По его мнению, не существует военной техники, которая могла бы радикально изменить ход событий в этом конфликте.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эти заявления сенаторов и анализ немецкого генерала подчеркивают актуальность вопроса о эффективности использования вооружения в украинском конфликте и необходимость тщательного мониторинга со стороны США.