Боррель выразил сожаление из-за «не желающего играть по правилам» мира

Глава европейской дипломатии, Жозеп Боррель, выразил свои сожаления в своем блоге после своего визита на Генеральную Ассамблею ООН. Его беспокойство заключается в том, что в современном мире не уделяется достаточно внимания соблюдению установленных правил.

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Боррель подчеркнул, что сегодняшний мир становится все более многополярным, и это требует укрепления системы правил для обеспечения мировой стабильности. Он отметил, что мы наблюдаем тенденцию, когда правила, регулирующие мировой порядок, начинают исчерпывать себя, что создает ряд вызовов и рисков.

Боррель также указал на увеличивающийся спрос на суверенитет и идентичность в развивающихся странах. Многие из них считают, что существуют альтернативы, не связанные с Западом, в различных сферах, включая экономику, технологии, оборону и идеологию. Он также выразил недовольство недостаточной реакцией Глобального Юга на конфликт на Украине и отметил, что далекие от Евросоюза страны не рассматривают его как серьезную проблему.

Боррель добавил, что наблюдается уход некоторых стран Глобального Юга от западных ценностей, которые они рассматривают как остаток доминирования Запада, и обращение в сторону России и Китая, которые представляют альтернативные модели развития. Эти изменения в мировом порядке и укрепление многополярности ведут к отсутствию международного консенсуса по множеству вопросов, - заключил глава европейской дипломатии.

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Ранее Боррель подчеркнул, что страны Евросоюза должны быть более реалистичными в мире, где существуют разные лидеры с разными методами и подходами к мировой политике.