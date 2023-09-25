В Канаде оппозиция призвала Трюдо извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС

На своей странице в социальной сети, лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал премьер-министра Джастина Трюдо предоставить публичные извинения за приглашение на заседание парламента и овации, оказанные Ярославу Хунке, бывшему бойцу дивизии СС «Галиция». Ранее на эту тему извинения были высказаны спикером канадской палаты общин Энтони Рота.

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Политик также уточнил, что выбор гостей для данного мероприятия, посвященного визиту президента Украины Владимира Зеленского, был в компетенции службы протокола премьера Канады, и парламентарии не имели информации о прошлом Хунки.

Пьер Пуальевр подчеркнул, что ответственность за данное событие лежит на Джастине Трюдо, и он должен лично принести извинения, не перекладывая вину на других, как это иногда бывает. Следует отметить, что Энтони Рота ранее извинился перед общественностью за приглашение Ярослава Хунке в парламент и его чествование.

Политик выразил сожаление о принятом решении после того, как стали известны дополнительные сведения о прошлом гостя. Он также выразил извинения перед еврейскими общинами Канады и мировым сообществом, подчеркнув, что никто, включая членов украинской делегации, не имел информации о прошлом Ярослава Хунки.

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24 сентября агентство Associated Press сообщило, что Владимир Зеленский в ходе своего выступления в канадском парламенте выразил свое приветствие бывшему бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке.