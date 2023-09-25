Шольца обвинили во вмешательстве во внутренние дела Польши

В свежем заявлении, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау настаивает на том, что канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц предпринимает попытки вмешательства во внутренние дела Польши. Свою позицию он выразил через социальную сеть X (бывшая Twitter).

реклама

Заявление Шольца о возможном ужесточении мер на границах Евросоюза вызвало негодование Рау. Он считает, что такой шаг нарушает принципы суверенного равенства стран и противоречит добрососедским отношениям и дружественному сотрудничеству, оговоренным в договоре между Польшей и Федеративной Республикой Германия с 1991 года.

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что канцлер ФРГ не обладает полномочиями для участия в разбирательствах, касающихся Польши, и его высказывания свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние вопросы польского государства. Рау надеется на уважение суверенитета Польши и призывает Шольца воздерживаться от заявлений, которые могут навредить отношениям между странами.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Напомним, ранее Олаф Шольц выступил в поддержку контроля на границах Евросоюза в связи с ростом нелегальной миграции, особенно на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Он отметил, что количество мигрантов, прибывающих в регион, значительно увеличилось.