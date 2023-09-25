Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

На территории Брянской области был успешно обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом официально сообщило Министерство Обороны России.

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Инцидент произошел около 22:20 по московскому времени 24 сентября, когда была предпринята попытка атаки объектов на территории Российской Федерации с использованием беспилотника. Дежурные средства ПВО успешно пресекли эту угрозу, уничтожив беспилотный аппарат над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что в результате инцидента не было пострадавших или разрушений. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы для обеспечения безопасности и нормализации ситуации.

Следует отметить, что это не первый случай попытки нарушения воздушного пространства России с использованием беспилотных летательных аппаратов. Ранее, около 20:30 мск, беспилотник был сбит над Курской областью. Губернатор Курской области Роман Старовойт подчеркнул, что это уже второй инцидент за день, когда система ПВО успешно справилась с подобной угрозой.

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Министерство Обороны продолжает следить за ситуацией и предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства России.