У следовавшего из Турции на Украину сухогруза возникли неполадки

В проливе Дарданеллы возникли технические неполадки на сухогрузе ARTEY, который следовал из Измира в Украину. Эту информацию предоставили турецкие власти, сообщает агентство РИА Новости.

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По данным турецкого генерального управления береговой охраны, судно длиной 114 метров потеряло управление рулем в районе города Чардак. ARTEY, с флагом Камеруна, направлялся в порт Измаил. Тем не менее, благодаря оперативным мерам, удалось отбуксировать судно, и инцидент не вызвал проблем в движении других судов в этой области.

Этот инцидент следует за аналогичным случаем в сентябре, когда сухогруз под флагом Гонконга, следовавший из России, столкнулся с контейнеровозом недалеко от Стамбула. После тщательной проверки установлено, что в результате столкновения никто не пострадал.

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