В Германии оценили влияние танков Abrams на конфликт на Украине

Немецкий генерал Клаус Виттманн выразил свое мнение относительно поставки танков Abrams Украине, которую США планируют осуществить. Свои комментарии он представил в интервью телеканалу Welt, видеозапись которого доступна на платформе YouTube.

реклама

Генерал Виттманн оценил потенциальное воздействие танков Abrams на текущее развитие конфликта в Украине, подчеркнув, что он не видит в них способности радикально изменить обстановку. По его мнению, не существует военной техники, которая смогла бы принести кардинальные изменения в ход событий. Он также подчеркнул, что Украина часто сталкивается с задержками в поставках необходимого вооружения.

Генерал Виттманн добавил: "Все, что мы поставляем, представляет собой высококачественное вооружение. Однако большая часть поставок происходит слишком поздно. Кроме того, скоро начнется распутица, а затем придет зима."

Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил его в решимости американского правительства обеспечивать сохранение международной поддержки для Украины. По результатам переговоров, глава США также подтвердил скорое поступление танков Abrams на Украину.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эти события подчеркивают сложность и важность текущей ситуации в регионе, а также роль США и Германии в обеспечении безопасности Украины.