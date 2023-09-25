Зеленский не стал встречаться с официальными лицами Польши

Президент Украины, Владимир Зеленский, в рамках своего визита в Польшу, решил не проводить встречи с официальными лицами Варшавы, сообщает агентство Reuters. По информации агентства, украинский лидер вернулся из США через территорию Польши.

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В субботу, 23 сентября, Президент Зеленский вручил государственные награды двум польским волонтерам. Однако стоит отметить, что, несмотря на это, не было проведено никаких других встреч с политическими деятелями или представителями польской администрации. Это решение было принято в связи с напряженными отношениями между Украиной и Польшей, вызванными дискуссией о поставках зерна между двумя странами.

Ранее премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, обратил внимание на необходимость укрепления дипломатических отношений и призвал Президента Зеленского воздержаться от новых оскорблений в адрес Польши. Он также напомнил о выступлении Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Украина подала жалобы в Всемирную торговую организацию относительно Польши, Венгрии и Словакии в связи с их решением о запрете на ввоз зерна из Украины. Министр экономики Украины, Юлия Свириденко, подчеркнула, что Киев надеется на диалог и снятие ограничений с целью избежать длительных судебных разбирательств.

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