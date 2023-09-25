Зеленский встретился с миллиардерами в США ради инвестиций в Украину

Президент Украины, Владимир Зеленский, совершил официальную поездку в Соединенные Штаты, где провел встречи с выдающимися американскими предпринимателями и руководителями крупных инвестиционных фондов. Об этой важной встрече глава украинского государства сообщил в своем официальном Telegram-канале.

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Среди выдающихся личностей, с которыми встретился президент Зеленский, были Майкл Блумберг, известный как владелец информационного агентства Bloomberg, Ларри Финк, председатель крупнейшей инвестиционной компании BlackRock, а также Филипп Хильдебранд, бывший президент Национального банка Швейцарии, и другие влиятельные миллиардеры. На встрече обсуждались перспективы и возможности для привлечения мирового бизнеса к процессу восстановления Украины.

Президент Зеленский подчеркнул, что после завершения конфликта и получения надежных гарантий безопасности со стороны Украины, американские предприниматели готовы осуществить "масштабные инвестиции" в страну, что может существенно способствовать ее развитию и восстановлению.

Стоит отметить, что бывший премьер-министр Украины, Николай Азаров, выразил мнение о том, что после завершения боевых действий, президент Зеленский может столкнуться с вызовами в удержании власти. Данное заявление отражает разнообразные мнения и точки зрения на будущее Украины после окончания конфликта.

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Важно отметить, что эта встреча привлекла внимание мировых экономических кругов и может иметь долгосрочные последствия для Украины и ее экономического развития.